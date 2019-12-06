立院三讀 刑法追訴權行刑權時效停止延長為1/3

（中央社記者王揚宇台北6日電）立法院會今天三讀修正通過刑法第83條及第85條條文，將追訴權時效停止及行刑權時效停止的規範期間，從現行的1/4延長為1/3，增加犯罪者逃避通緝的成本，落實司法正義。

立法院司法及法制委員會11月25日審查民進黨立委段宜康等人所提刑法第83條及第85條條文修正草案，法務部次長陳明堂等人列席報告並備質詢。

陳明堂當時表示，這次立委提案修正，將刑法第83條追訴權時效停止及第85條行刑權時效停止的規範，從現行的1/4期間修正為1/3，避免被告心存僥倖，以不正方式規避國家追訴權或行刑權的效果，可維護國家刑罰權的實現，不致使時效停止制度變相淪為犯罪者的保護傘，立意良善，法務部敬表贊同。

根據段宜康的提案說明指出，歷來發生行為人於犯罪後即逃逸出境，或未經羈押的刑事被告，為規避刑事訴訟程序，不到庭、棄保逃匿、違反相關羈押替代措施，又或者是經法院有罪判決確定的被告，於刑的執行前潛逃出境，待刑事追訴權或行刑權時效消滅後，逍遙返台重新生活的狀況不在少數。

提案指出，這樣的狀況，造成未經羈押的刑事被告以時間換取自由或金錢的情況時有所聞，不僅使國家追訴權與行刑權行使上的困難，更嚴重傷害司法威信，有檢討的必要。

經在場立委與官員討論後，初審通過條文規定，追訴權時效停止及行刑權時效停止的規範期間，從現行的1/4修正為1/3；全案今天在立法院三讀修正通過。（編輯：紀淑芳）1081206