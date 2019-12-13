4男持槍押人討債 高雄警攔截拔槍逮捕

（中央社記者陳朝福高雄13日電）楊姓等4名男子昨天深夜涉嫌持槍強押洪姓男子上車討債，高雄警方攔截圍捕，拔槍喝令4人下車，查扣改造自動步槍等槍械3把及2包偽鈔，今天全案依槍砲彈藥刀械管制條例等送辦。

高雄市警察局前鎮分局表示，昨天深夜執行擴大臨檢勤務時，獲報這起強押被害人上車且疑似有亮槍案。由於被害人被強押上車載走，狀況危急，警方立即調度警力馳赴攔截圍捕。

前鎮警分局復興路派出所巡佐劉信福與女警翁佳妘立刻在中華路沿線攔查可疑車輛，終於在前鎮區正勤路與中華五路口查獲涉案人、車，立即拔槍喝令4嫌下車，並通知快打部隊到場協助處理。

警方表示，初步調查雙方疑有新台幣200萬元的債務糾紛，警方也當場查扣改造自動步槍等3把、子彈55發和刀械及大批千元假鈔，楊男供稱是作為債務談判用途。警方對於這供詞保留，持續追查槍械和假鈔是否涉及其他案件。

警方上午將全案依妨害自由、槍砲彈藥刀械管制條例等，移送高雄地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1081213