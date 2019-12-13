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首例遺產稅法律見解 大法庭109年1月10日裁判

最新更新：2019/12/13 16:35

（中央社記者劉世怡台北13日電）曾姓夫婦陸續過世，子女申報母親繼承父親剩餘財產分配，遭課徵遺產稅及罰鍰逾2600萬元興訟，法院認核課起算日法律見解歧異提交大法庭成首例，今天辯結，訂明年1月10日裁判。

全案緣於，曾姓夫妻是於民國74年6月4日以前結婚，適用聯合財產制，丈夫90年間死亡，妻子申報遺產稅時，列報夫妻剩餘財產差額分配請求權扣除額。

但稽徵機關依最高行政法院庭長法官聯席會議決議，74年6月4日以前取得的夫妻原有財產，不列入差額分配請求權範圍，而核為0元，作成遺產稅課稅處分，妻子不服提起行政訴訟。妻子後來在91年間死亡。

後來司法院釋字第620號解釋公布違憲，行政法院依解釋意旨，判決撤銷丈夫遺產稅課稅處分確定。

稽徵機關重新計算認定，妻子原可獲夫妻剩餘財產差額，因已死亡，列報計入遺產總額，4名子女應繳遺產稅及漏稅罰鍰總計逾新台幣2600萬元。4名子女不服興訟，一審行政法院認定核課期間從4名子女申報日（92年4月21日）起算5年，早已屆滿，判子女不用補稅及罰鍰，國稅局不服提上訴，二審由最高行政法院審理。

最高行政法院審理認為，本件有法律見解爭議，4名子女為繼承者，計入遺產總額課徵遺產稅的核課期間，應自何時起算，核課期間適用5年或是7年，就此提交大法庭裁判，大法庭今天開庭進行言詞辯論，庭末諭知，訂於明年1月10日上午11時宣示裁定。

三個起算點分別是4名子女申報日（92年4月21日）、父親部分遺產稅案重為復查決定送達日（99年6月18日）、釋字第620號解釋公布日起6個月期滿翌日起算（96年6月6日）。（編輯：方沛清）1081213

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