立院三讀 重大民事商業事件設專責法院審理

（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院會今天三讀通過商業事件審理法，將設專責法院、引進專家證人制度、採行調解前置程序等，並採二級二審制，處理金額逾新台幣1億元的重大民事商業事件。

鑑於商業紛爭的裁判須符合迅速、妥適、專業、判決一致及具可預測性等要求，民國106年司法改革國是會議第2分組針對建構專業法院、法庭的議題，決議應推動設立商業法院，而司法院在今年3月完成「商業事件審理法草案」，共81條條文。

對於「商業事件」的定義，三讀條文規定，分為商業訴訟事件及商業非訟事件，由商業法院的商業法庭處理。

三讀條文明定，商業訴訟事件的範圍共有7款，包括公司負責人因執行業務，與公司所生民事上權利義務的爭議，訴訟標的金額或價額在1億元以上者；因證券交易法、期貨交易法中關於內線交易、公開說明書不實等，所產生民事上權利義務的爭議，且訴訟標的金額或價額在1億元以上者；公開發行股票的公司股東會或董事會決議效力的爭議事件等。

三讀條文也規範，商業事件採行專家證人制度等，如涉及營業秘密，得聲請法院發「秘密保持命令」，以及當事人等應以線上系統傳送書狀；此外，商業訴訟事件於起訴前，應經商業法院行調解程序，以及當事人應委任律師或具有律師資格的人代為程序行為，提升審判效能。

罰則部分，三讀條文規定，違反商業事件審理法的秘密保持命令者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金，此部分為告訴乃論；另外，專家證人在商業法院審判時，就案情有重要關係的事項，具結而進行虛偽陳述者，處7年以下有期徒刑。

至於施行日期，三讀條文規定，由司法院定之。對此，立法院司法及法制委員會在10月28日審查商業事件審理法草案時，民進黨立委周春米曾詢問司法院，商業事件審理法若三讀通過，最快何時上路？司法院秘書長林輝煌說，「給我們2年時間」。

全案完成立法程序後，時代力量立委黃國昌登記發言指出，在這最後的階段完成商業事件審理法，給予高度肯定，而在法案審理過程中，老實說時力只有3席立委，要顧8個委員會，忙得焦頭爛額，但儘管如此，這麼大部的法律，時力還是仔細過濾，也提出修正動議，希望能再加以改善，雖然最後表決都沒有通過，但時力負責任、站在在野黨立場，對官方所提條文提出看法。

民進黨立委柯建銘則說，只要是好的條文，民進黨一定接受，能把法律改的更完整，也樂見其成；不過，商業事件審理法是要讓審理能夠迅速，本身是一個程序法、非實體法，時力所提的表決條文，落入邏輯上的錯誤，把民事訴訟法當作原則，要改在商業事件審理法中，「當然我們不會接受」。

此外，立法院會今天也三讀修正通過智慧財產法院組織法，將名稱修正為「智慧財產及商業法院組織法」，而智慧財產與商業法院的掌理事務分為，智慧財產的民事、刑事及行政訴訟，以及商業的民事訴訟與非訟事件；除智慧財產的民事事件第1審程序以法官1人獨任之外，其餘以3人合議進行等。（編輯：郭萍英）1081217