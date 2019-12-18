4法院院長上任 林輝煌期勉捍衛獨立審判空間

（中央社記者蕭博文台北18日電）台灣高等法院今天舉行高雄高分院、雲林、橋頭及澎湖地院卸新任院長交接典禮。司法院秘書長林輝煌致詞時期勉新任院長肩膀要夠硬，強力捍衛獨立審判空間。

新任法院院長包括高雄高分院莊秋桃、橋頭地院簡色嬌、雲林地院李淑惠、澎湖地院張靜琪；高雄高分院卸任院長洪兆隆調任最高法院，雲林地院卸任院長張國忠調回台中高分院。

高院院長李彥文致詞時表示，感謝卸任院長任內的努力付出，也要謝謝新任院長勇於挑戰，願意擔負重任，而且新任院長都是女性，可見女權高張，將來可望撐起半邊以上的司法天地。

李彥文說，新任高雄高分院院長莊秋桃司法官訓練所18期結業，是橋頭地院創院院長，之前在高雄高分院任庭長、法官近20年，擔任院長應是最佳人選；司法官20期結業的新任橋頭地院院長簡色嬌辦案績效及歷練優異，轉換跑道擔任院長職務，應可愉快勝任。

李彥文提到，新任雲林地院院長李淑惠司法官30期結業，任職澎湖地院期間，讓澎湖地院電子卷證Ｅ化使用率，榮獲全國法院第一名；司法官31期結業的新任澎湖地院院長張靜琪辦理審判業務績效優異，期許她建構澎湖地院成為「公正廉明、親民和善、數位科技」的法院。

李彥文也提醒，明天開始施行的刑事訴訟法修正條文，關於限制出境、出海新制，還有刑事被告卷證資訊獲知權，各法院都應熟悉新制重點，避免犯錯；另外，明年1月11日舉行總統、副總統及立法委員選舉，也請各法院妥為規劃分工，作好萬全準備。

林輝煌致詞時則表示，司法行政工作目前處在艱難時刻，期許同仁得腳踏實地，努力做到行政支援審判，此外，「我們的肩膀也要夠硬」，以堅定態度維護，並強力捍衛法官獨立審判空間，讓純正的審判空間不容政治力干預。（編輯：張銘坤）1081218