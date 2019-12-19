醫靠防禦性醫療自保 衛福部推醫預法防醫療糾紛

（中央社記者陳偉婷台北19日電）臨床不少醫師為求自保或安撫病人，常防禦性醫療；衛福部醫事司長石崇良說，防禦性醫療非醫病雙方之福，推醫療事故預防專法才能正本清源，可惜立法未能完成，下會期繼續推動。

醫師黃慧夫公元2008年任職於亞東紀念醫院時，為車禍受傷的少年動手術。少年後來自行轉院，右腿卻因脫臼而缺血性壞死，截肢保命，黃慧夫反被控業務過失致重傷罪。

台灣高等法院二審原判黃慧夫4月徒刑定讞，民間司法改革基金會協助黃慧夫聲請再審獲准，高院再審後今天改判無罪。

黃慧夫庭上聆判心情激動並流淚，庭後受訪表示，這10多年辛苦、煎熬沒人體會及了解，感謝開啟再審的合議庭法官願聽他講，讓他有公平審理機會；他建議醫療人員須做好防禦性醫療，保護自己，才有能力救病人。防禦性醫療是不可避免的問題，建請衛生福利部中央健康保險署重視。

防禦性醫療是指醫護人員診斷或治療，不是出於病人最大利益，而是為避免被病人責難甚至被告而有的醫療行為。

一名醫師下午接受中央社記者訪問表示，防禦性醫療「每天都在發生」，很多醫療上不必要的檢查會「做好做滿」，避免醫療糾紛、減少被告風險；這也是安撫病人或家屬，有時對病家衛教，病家未必理會，挫折感很深，做檢查符合病家需求，也不用花這麼多時間衛教。

石崇良晚間接受中央社記者訪問表示，同樣是醫師，對黃慧夫的遭遇與心情，「完全可以理解，也很令人不捨」。醫師全心投入照顧病人卻遭責難，確實應改變這樣的風氣，不讓事情反覆發生。

不過，石崇良說，以防禦性醫療解決醫療糾紛，醫師看似多一層保護，卻像因噎廢食、矯枉過正，除有醫療資源浪費、濫做不必要檢查可能，民眾做多餘檢查時，同樣承受不必要的醫療風險，非社會樂見。

石崇良表示，為減少醫療糾紛，近年從3方向努力，包含推動醫病共享決策，透過事前充分溝通、了解病人價值、偏好，讓醫療結果與預期不致有難接受的落差；醫院有關懷小組，當病家仍不滿醫療結果時，醫院即時啟動關懷機制，提供必要協助。

如果雙方仍無共識，石崇良說，各地衛生局有醫法雙調解制度，導入中立第三方協助，目前已看到成果，醫療訴訟案件從過去一年500到600件降到去年約400件，調解成功率從不到3成提升到超過4成。

石崇良表示，原希望透過訂定醫療事故預防及爭議處理法法制化這些制度，立法院也初審通過，僅一些條文待協商，但來不及排入這會期議程，導致須在下屆立法院重提、重審，但希望下會期有機會通過。（編輯：李明宗）1081219