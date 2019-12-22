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酒駕違規撞警拒檢 警開26槍逮人

最新更新：2019/12/22 10:16
吳姓男子22日酒駕行經高雄市鳥松區違規遇警攔檢，吳男卻加速倒車並追撞警方拒檢，造成警用機車5部及停放路旁的1輛自小客車毀損，以及3名員警受傷，警方見狀對吳男座車（圖）連開26槍制止逮人。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年12月22日
吳姓男子22日酒駕行經高雄市鳥松區違規遇警攔檢，吳男卻加速倒車並追撞警方拒檢，造成警用機車5部及停放路旁的1輛自小客車毀損，以及3名員警受傷，警方見狀對吳男座車（圖）連開26槍制止逮人。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年12月22日

（中央社記者程啟峰高雄22日電）吳姓男子今天酒駕行經高雄市鳥松區違規遇警攔檢，衝撞警方拒檢，波及5部警用機車及1輛路旁自小客車，並造成3名員警輕傷，警方當場開26槍逮人，吳男沒受傷，酒測值0.45毫克。

高雄市政府警察局仁武警分局指出，分局大華派出所員警凌晨1時50分在轄區巡邏，行經鳥松區大埤路與環湖路口，發現吳男駕駛1部自小客車違規右轉，上前攔查，吳男卻加速倒車並追撞警方拒檢，造成警用機車5部及停放路旁的1輛自小客車毀損，以及3名員警受傷，警方見狀對吳男座車連開26槍制止逮人。

警方表示，吳男未受傷，酒測值0.45毫克超標，全案依公共危險及妨害公務罪嫌送辦。3名執勤受傷員警分別是手腳擦傷或背部拉傷，經送醫都無大礙。（編輯：黃世雅）1081222

吳姓男子22日酒駕行經高雄市鳥松區違規遇警攔檢，衝撞警方拒檢，波及5部警用機車（圖）及1輛路旁自小客車，並造成3名員警輕傷，警方見狀對吳男座車連開26槍制止逮人，吳男未受傷，酒測值0.45毫克超標。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年12月22日
吳姓男子22日酒駕行經高雄市鳥松區違規遇警攔檢，衝撞警方拒檢，波及5部警用機車（圖）及1輛路旁自小客車，並造成3名員警輕傷，警方見狀對吳男座車連開26槍制止逮人，吳男未受傷，酒測值0.45毫克超標。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年12月22日

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