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錢莊老闆遭殺害焚屍 3員工涉嫌被起訴

最新更新：2019/12/25 14:18

（中央社記者葉臻新北25日電）52歲地下錢莊老闆施正雄，因為發現員工唐世豪、陳天賜及江昶濬（均在押）作假帳，今天6月間遭3人殺害後焚屍，新北地檢署今天偵結，依殺人罪嫌及損壞屍體罪嫌起訴3名員工。

新北地檢署調查，今年5月間，唐世豪等3人因覬覦施正雄的公司財產，且與施正雄常有放款業務處理上的口角爭執，預謀將施正雄殺害後焚屍。

今年6月16日，江昶濬與唐世豪佯稱要繳回新台幣120萬元現金，與施正雄相約在泰山見面，因談話過程中發生口角，唐世豪用自備的25公分長水果刀朝施正雄腹部猛刺，江昶濬則將施正雄抱住、阻止他掙扎，再由陳天賜以開山刀朝施正雄後頸、左腹部揮砍，不顧施正雄哀求「有話好好商量」，仍將他殺害。

唐世豪等3人清理完案發現場後，當晚將施正雄遺體載至宜蘭縣一處空地，假借要烤肉，將施正雄遺體焚毀後棄置，事後唐世豪還指示江昶濬帶著施正雄手機出門並回覆訊息，營造施正雄還在世的假象，直至7月間施正雄家人才因為與施正雄失聯報警，案情水落石出。

新北地檢署今天偵結，依刑法殺人罪嫌及損壞屍體罪嫌起訴唐世豪、陳天賜及江昶濬，其中唐世豪在偵查過程中避重就輕，雖一度坦承犯行，卻又矢口否認有殺人犯意，犯後態度不佳，請從重量刑。（編輯：李錫璋）1081225

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