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中市神岡住宅火警 男子傷重送醫不治

最新更新：2019/12/28 22:11
台中市消防局表示，28日下午獲報在神岡區成都路一處住宅發生火警，緊急派員到場撲滅火勢後，消防人員發現1樓有名男子OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫仍宣告不治。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年12月28日
台中市消防局表示，28日下午獲報在神岡區成都路一處住宅發生火警，緊急派員到場撲滅火勢後，消防人員發現1樓有名男子OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫仍宣告不治。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年12月28日

（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市神岡區一處住宅今天下午發生火警，消防局獲報前往搶救，消防人員在屋內救出1名男子，但送醫後仍傷重不治，詳細起火原因警消正調查中。

台中市消防局今天下午5時4分接獲民眾報案指出，神岡區成都路一處住宅發生火警，且疑似有民眾受困，出動神岡、大雅、清泉、豐原、潭子分隊，救災救護車輛共計19輛、消防人員46名前往搶救。

消防人員表示，現場為2層樓建築物，3樓鐵皮加蓋，1樓冒出火煙，消防人員進入火場搜救時，在1樓後側廚房，發現有名年約70歲男子OHCA（到院前心肺功能停止），手腳、臉部燒燙傷，緊急送往清泉醫院救治，男子因傷重急救後仍不治。

火勢在5時43分撲滅，火警主要燃燒1樓區域，燃燒面積約40平方公尺，詳細起火發生原因警消正調查中。（編輯：陳俊碩）1081228

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