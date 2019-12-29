退休偵查隊長疑自摔溝渠不治 昔日同僚不勝唏噓

曾任嘉義縣警察局民雄、朴子及布袋分局偵查隊長陳啟林，28日被發現陳屍朴子市一處溝渠，所騎乘的腳踏車無擦撞痕跡，現場也無遺留可疑物品，初步研判為自摔，檢警29日相驗，釐清死因。（嘉義地檢署提供）中央社記者黃國芳傳真 108年12月29日

（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）曾任嘉義縣警察局民雄、朴子及布袋分局偵查隊長陳啟林，昨天被發現陳屍朴子市一處溝渠，所騎腳踏車無擦撞痕跡，研判是自摔；因他僅退休2年多，昔日同僚獲悉不勝唏噓。

警方表示，現年67歲的陳啟林，從基層員警做起，從警數十年，曾擔任嘉義縣警察局民雄、朴子及布袋分局的偵查隊長，約有20多年刑事經歷，尤其當年民雄分局轄區連續發生多起機車搶奪案件，當時的刑警隊長廖宗山借重刑事長才，將他從朴子調往民雄，果然順利偵破案件。

警方指出，曾被帶過的偵查佐，現在都擔任嘉義縣警察局的偵查隊長或刑事小隊長，他們對於為人豪爽、以身作則的陳啟林突然發生意外，均非常錯愕與不捨。

警方說，陳啟林因身體硬朗，後來轉任內勤組長勤務，一直到屆齡65歲才退休，在退休後，擔任東石港口宮擔任總幹事一職，不過，今年9月沒有被廟方續聘。

警方指出，陳啟林於昨天下午被發現連同所騎乘的腳踏車跌落台19線朴子工業區對面溝渠內，救護人員趕抵，發現臉部朝下、身體僵硬，人已明顯死亡，腳踏車無損壞或擦撞痕跡，現場也無遺留可疑物品，初步研判是自摔跌落溝渠，加上沒有及時發現，才發生憾事。

警方表示，陳啟林妻子已過世，子女都在國外，昨天獲悉噩耗，他的兒子已趕回台灣處理，並於今天下午由檢警相驗，釐清真正死因。（編輯：黃世雅）1081229