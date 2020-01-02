司法勞動元年 調解委員有助創造和諧

「勞動事件法」元旦施行後，2日為第1個上班日，台北地方法院舉辦「勞動調解委員授證典禮」，由院長黃國忠（前左）授證給受聘的調解委員。中央社記者劉世怡攝 109年1月2日

（中央社記者劉世怡台北2日電）「勞動事件法」元旦施行後，今天為第1個上班日，台北地院舉辦「勞動調解委員授證典禮」，院長黃國忠致詞說，開啟司法勞動元年，透過多元勞動調解委員的智慧，幫助創造和諧。

黃國忠指出，民國107年勞工事件訴訟扣除雜件，約有1000個案件，就牽涉至少1000個家庭，如果是像日前宣判的台灣美國無線電公司（RCA）第二波工傷求償案，牽涉家庭更不得了，當事人常處於法律及經濟上的弱勢，所以急需勞動事件法的訴訟程序，使訴訟更精緻、調解更精緻。

司法院秘書長林輝煌致詞時指出，司法院在法制方面，完成13項子法修訂，全國各地方法院也設置勞動法庭，今天同步舉辦「勞動調解委員授證典禮」，除了表示對於勞動調解委員熱心參與的感謝之外，也展現司法院對於勞動事件法施行的重視。

林輝煌指出，勞動調解程序為勞動事件法的重要特色，由具有勞方、資方事務學識經驗的勞動調解委員各1人，與法官組成勞動調解委員會，3人共同進行勞動調解程序。勞動調解委員目前共837人受聘，其中台北地方法院聘任132人。（編輯：李亨山）1090102