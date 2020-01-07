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台灣國掛布條 韓辦報警提告

最新更新：2020/01/07 17:34

（中央社記者王承中、劉建邦台北7日電）台灣國辦公室懸掛的布條，國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室認為公然散播不實訊息。總發言人王淺秋已報警要求撤下，王淺秋也赴警局提告。

王淺秋下午至台北市警察局中正一分局提告，她事後接受媒體聯訪時表示，接獲熱心民眾通報後得知街頭出現相關布條，而布條文字非常惡劣、且有抹紅、抹黑字眼，競選辦公室正式向警方提出告訴，包含違反選罷法等。她提到，上午才剛開完記者會，下午就發生類似狀況，各式各樣惡意攻擊選舉手法會在選前出現，呼籲選民用正面、理智的力量對抗惡意操控攻擊。

警方表示，下午2時許接獲民眾通報後，派員到懸掛布條現場後要求撤下布條，初步掌握有台灣國辦公室主任陳峻涵等4人涉案，後續會依違反選罷法把案件函送台北地檢署偵辦，經檢方指示後，再通知相關當事人到案說明。

據中國時報今天報導指出，有民眾在台北市中山北路及忠孝西路路口、監察院對面的大樓，發現巨大黑韓布條，寫著「支持韓國瑜 就是支持共產黨」，引起路人側目。

韓國瑜競選辦公室下午發布聲明表示，台灣國辦公室於台北市區中山南北路與忠孝西路口建築物，懸掛「支持韓國瑜就是支持共產黨」布條，公然散播不實訊息，意圖使人不當選，已明顯違法。競辦表達強烈譴責。

競辦指出，競辦總發言人王淺秋在下午3時30分，前往台北市警察局中正一分局報案，要求對方立即撤下該布條，並公開道歉，以正視聽。而王淺秋隨後在競辦與媒體的Line群組中表示，布條已應警方要求撤下。（編輯：張銘坤）1090107

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