中檢偵結4件選舉賭盤案 賭博罪起訴4人

（中央社記者蘇木春台中9日電）總統與立委大選將至，台中地檢署今天偵結4件選舉賭盤案，將4名男子依賭博罪嫌起訴，案件以總統候選人得票數為賭博標的為主，總計下注金額逾新台幣170萬元。

台中地檢署今天表示，為維護選舉公平，避免因賭盤因素介入而影響選民投票意向，檢方選前加強查緝轄內賭博場所，針對提供選舉賭盤涉案人偵辦，於大選前偵結事證明確的4件選舉賭盤案件，將4人依賭博罪嫌起訴。

其中男子王勝豐自民國108年11月起至12月13日被查獲為止，開設選舉賭盤，透過不特定友人對外散布總統選舉賭盤訊息，賭博標的為總統選舉候選人蔡英文與韓國瑜得票數，王男與賭客約在便利商店交付賭資，經檢警偵辦後，扣得賭金2萬5000元及電腦、手機等證物。

男子吳政儒自108年5月間起，在台中市沙鹿區租屋處經營「博金網」、「PG娛樂城」等賭博網站，並使用通訊軟體招攬不特定賭客，同年9月19日起，在LINE群組公開張貼「總統大選盤口已開，有意加入歡迎私訊」等文字，賭客可向吳男聯繫下注，2名賭客共下注1萬3000元，經檢警偵辦而查獲。

另外，男子陳治言與姓名年籍不詳2名同夥，利用手機搭配LINE或Telegram通訊軟體下注，以總統副總統選舉結果為賭注，5名賭客下注共137萬元。

男子葉寬德與綽號「洪楓」男子，共同從事代理「體球王」賭博網站，以下注各大體育賽事為賭博標的，因適逢總統選舉，葉男自任組頭以總統大選輸贏為賭博標的，以手機通訊軟體及住處供不特定人下注簽賭，接受2名賭客下注36萬元，被檢警查獲偵辦。（編輯：謝雅竹）1090109