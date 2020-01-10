應召站涉強逼越南女子賣淫 北檢起訴14嫌

（中央社記者蕭博文台北10日電）男子陳俊吉涉夥同兒子、媳婦等人共組應召站，以扣留護照、偷拍不雅照等方式逼迫越南女子賣淫，犯罪所得達新台幣5710萬餘元，北檢今天依圖利使人為性交等罪嫌起訴陳男等14嫌。

台北地檢署新聞資料指出，陳俊吉涉嫌夥同2名兒子與媳婦成立應召站，於台北市中山區新生北路、錦州街與桃園市龜山區萬壽路承租套房作為性交易場所，並安裝遠端監控系統。

陳俊吉涉嫌透過越南籍外配阮竹梅招攬10多名越南女子自願來台賣淫，每次交易價格為新台幣2000至2500元不等，應召女與業者對半拆帳。

陳俊吉另涉嫌委由阮竹梅向越南女子誆稱可來台從事按摩工作，並代墊來台機票、簽證、食宿費用，誘騙全然不懂中文的2名越南女子以觀光名義來台，再以偷拍洗澡後揚言散布不雅照、扣留護照等方式逼迫賣淫。

陳俊吉等人發現有越南女子欲脫離應召站，還涉嫌派人綑綁、毆打應召站機房，藉此逼問應召女下落。案經逃離應召站女子提告，檢警實施搜索而查獲。

檢察官統計，陳俊吉應召站自民國107年7月至108年10月間，犯罪所得達5710萬餘元，今天起訴陳俊吉等14名應召站成員。（編輯：方沛清）1090110