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釋迦價格上揚 台東果農一夜遭竊1萬斤

最新更新：2020/01/14 20:16
農曆春節將至，台東釋迦價格上揚，東河鄉康姓果農一夜間遭盜採超過1萬斤的大目種釋迦，台東縣政府提醒農民朋友多加注意，也呼籲盤商勿收購來路不明釋迦，確保農民權益。圖為大目種釋迦。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　109年1月14日
農曆春節將至，台東釋迦價格上揚，東河鄉康姓果農一夜間遭盜採超過1萬斤的大目種釋迦，台東縣政府提醒農民朋友多加注意，也呼籲盤商勿收購來路不明釋迦，確保農民權益。圖為大目種釋迦。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　109年1月14日

（中央社記者盧太城台東縣14日電）接近農曆春節，台東釋迦價格上揚，東河鄉康姓果農一夜間遭盜採超過1萬斤的大目種釋迦，台東縣政府呼籲盤商勿收購來路不明釋迦。

台東縣政府農業處表示，接近農曆年，目前正值釋迦產季，市場價格雖有波動但也持續上揚中，農民辛苦一年盼望豐收、賣個好價錢，過個好年，但不肖宵小也虎視眈眈。

東河鄉興昌村一處果園，康姓農友13日發現逾1萬斤左右的釋迦遭到盜採，約1.8公頃的釋迦田，園區大目釋迦不翼而飛，他研判，果園應該是遭到竊賊由外圍往內偷採，中心地帶少部分沒有被偷採，竊賊人數應該不少是集體作業。

台東縣長饒慶鈴獲悉後相當重視，立即打電話給台東縣警局長邱文亮，要求各分局春節前加強巡邏，保障農民財產安全，也請農業處通報各個農會提醒農民朋友多加注意，保護自己的果園，更呼籲盤商們收購時，不要接收來路不明的果品，以確保農民權益。

農業處表示，今年大目釋迦價格由於靠近農曆春節，價格還不錯，以東河地區的收購價，目前A級果是每斤大約新台幣72元、B級果是每斤約62元，康姓農友損失金額應該超過50萬元。

農業處長許家豪表示，為保障農民權益，將在下次的行政院農委會會議中，建議中央將農產竊盜險納入保險範圍，並在農業設施補助中增列農民個人監視器設備的補助，以保全農民的辛苦耕耘。（編輯：黃世雅）1090114

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