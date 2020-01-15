劉茂群涉賄選 法官認定送禮未悖社會尺度判無罪

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）國民黨桃園市議員劉茂群，2018年的九合一大選涉賄選遭起訴，桃園地院今天表示，劉茂群與助理過去就曾送禮，未悖離社會尺度，也屬政治人物正常生態，因此刑事庭獲判無罪。

劉茂群在2018年大選前，涉嫌委託助理到社區贈送單價新台幣700多元的蘋果禮盒，遭檢察官起訴並提出當選無效之訴。桃園地方法院民事庭一審時判決當選無效。

桃園地院表示，在刑事庭中，合議庭勘驗證人的對話錄音，並未發現有提到「票投劉茂群」，對是否有「請給予劉茂群議員多多支持」等語也有疑義，也有證人表明，禮盒不會影響自己投票意願。而劉茂群的助理在交付時也未提到選舉，院方認為禮盒不足以動搖投票意向。

法官表示，也有證人指出，劉茂群歷來就會在委員當選、年節及生日時，以禮盒祝賀，這次的蘋果禮盒價格沒有高出以往多少，也未悖離一般社會尺度，可說是民主政治、開放社會下民間社團或政治人物的「正常生態」，難以認定劉茂群主觀有行賄犯意，因此判劉茂群與呂姓女助理無罪。

劉茂群在得知判決結果，開心的表示，感謝法官還她清白，不過在民事庭的部分，為了捍衛自己清白，她已經提起上訴由高院審理中，希望司法還她公道。（編輯：李錫璋）1090115