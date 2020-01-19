男子不滿遭毆找人開14槍致3傷 判6年10月

（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）男子余宗憲因遭塗姓男子毆打，找來男子陳俊宏持槍到塗男友人住處連開至少14槍，導致3人受傷。基隆地院審理後，分別判處余男和陳男6年10月和7年6月徒刑。

判決書指出，余男去年6月9日晚間在新北市瑞芳區一間卡拉OK與塗男發生口角遭毆打因而心生不滿，便請友人通知陳男謀議欲向塗男尋釁。陳男持一把改造手槍及一把外觀類似衝鋒槍的仿造手槍前往卡拉OK與余男等多名少年會合後，隔天凌晨1時許前往塗男友人住處外叫囂。

法院表示，陳男及另一名男子分別取出改造手槍朝屋內連開數槍，余男則持球棒衝進屋內，陳男隨後持槍在客廳射擊數槍，導致塗男受有腹部穿刺傷併小腸及腸系膜穿孔、第3腰椎及胸骨骨折等傷害，連姓男子則右膝受有槍傷，另曹姓男子左小腿、右側腹部受有槍傷，余男和陳男等人隨後逃離現場。

陳男的辯護人辯稱，陳男在屋內平舉槍頭並略壓低的開槍動作，顯然對準室內傢俱及牆壁開火，並非針對被害人，且陳男避開人體重要部位，難認陳男有殺人的故意。

不過，法官指出，陳男當時見前方曹男中槍倒地，仍近距離持槍往前方射擊，又致曹男腹部中槍，顯有殺人的不確定故意。

法院指出，被告2人僅因細故糾紛，即持槍並糾眾前往私人住宅，由陳男及另一名男子至少開槍7發，所為對社會治安及他人生命身體安全均有嚴重危害，甚屬不該。

法官表示，陳男犯後雖坦承持有槍彈，但被告2人仍否認殺人未遂犯行，且未與被害人達成和解，依共同犯殺人未遂罪，分別判處余男和陳男6年10月和7年6月徒刑，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1090119