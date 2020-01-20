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儲放洋酒倉庫起火 延燒2房4車

最新更新：2020/01/20 12:26
台中市北屯區旅順路二段一處儲放洋酒的倉庫20日發生火警，因堆放易燃物火勢一發不可收拾，消防局獲報立即到場搶救。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　109年1月20日
台中市北屯區旅順路二段一處儲放洋酒的倉庫20日發生火警，因堆放易燃物火勢一發不可收拾，消防局獲報立即到場搶救。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　109年1月20日

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市一處儲放洋酒倉庫，今天上午發生火警，因堆放易燃物火勢一發不可收拾，消防局獲報到場搶救，幸倉庫內人員及時逃出，火警波及2間房屋、4輛小貨車，起火原因仍在調查中。

台中市消防局上午8時33分接獲民眾報案指出，北屯區旅順路二段一處倉庫發生火警，派遣文昌、頭家厝、北屯、四平、水湳、東山及中港等分隊，出動各式救災救護車23輛、人員共74人前往搶救。

消防人員表示，現場為一處鐵皮屋酒類倉庫，火勢因堆放易燃物一發不可收拾，且延燒至附近房屋及車輛，起火倉庫建築物有部分塌陷，經清查無人受困受傷。

火警在上午10時15分撲滅，經確認火勢波及4輛小貨車及2間房屋，燃燒總面積達500平方公尺，起火的鐵皮屋因塌陷，消防人員仍在場實施殘火處理。

倉庫所屬公司人員表示，倉庫儲放大批洋酒，公司負責人平時居住倉庫，幸火警發生時及時逃出，詳細損失仍在清查中。（編輯：方沛清）1090120

台中市北屯區旅順路二段一處儲放大批洋酒的倉庫20日發生火警，鐵皮屋建造倉庫因大火高溫，造成部分塌陷。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　109年1月20日
台中市北屯區旅順路二段一處儲放大批洋酒的倉庫20日發生火警，鐵皮屋建造倉庫因大火高溫，造成部分塌陷。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　109年1月20日
台中市北屯區旅順路二段一處倉庫20日發生火警，消防局獲報立即到場救援。倉庫所屬公司人員表示，倉庫儲放大批洋酒，詳細損失仍在清查。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　109年1月20日
台中市北屯區旅順路二段一處倉庫20日發生火警，消防局獲報立即到場救援。倉庫所屬公司人員表示，倉庫儲放大批洋酒，詳細損失仍在清查。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　109年1月20日
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