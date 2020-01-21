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男批政府扭曲民主遭法辦 法官認屬言論自由不罰

最新更新：2020/01/21 14:03

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）男子范姜泉發文指「蔡蟲政府口口聲聲說民主，上任扭曲一大堆」等，日前遭依社維法移送，法官認為屬憲法保障言論自由範疇，裁定不罰；警方今天表示未提出抗告。全案確定。

范姜泉去年10月16日在臉書社團張貼「蔡蟲政府口口聲聲說民主，什麼民主，上任扭曲一大堆，能給台灣信任嗎？又不尊重國旗，用完甩掉中華民國國旗對嗎？」

范姜泉的言論遭民眾檢舉涉嫌違反社會秩序維護法中「散布謠言，足以影響公共安寧之行為」，他接受警方訊問時，坦承網路暱稱「范姜泉」是本人帳號並張貼這些言論，但自認發文內容屬於言論自由。

根據南投地方法院埔里簡易庭刑事裁定書，散布行為人主觀上須有將明知為不實事實，散發傳布於公眾目的，先以語言或文字將不實事實以謠言呈現，再以語言或文字傳播，且謠言內容足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，影響公共安寧。

法官審酌認為，范姜泉的網路發文是對台灣總統大選候選人所發表的批評言論，是單純評論及反映台灣社會現況，可受公評，應屬憲法保障言論自由範疇；此外，移送機關的埔里分局，也未舉證這些言論如何造成聽聞者畏懼或恐慌，及影響公共安寧程度，因此裁定不罰。（編輯：洪學廣）1090121

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