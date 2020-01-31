輔大性侵案外案 夏林清求償1元勝訴

（中央社記者蕭博文台北31日電）輔大104年發生學弟性侵酒醉學姊未遂案，時任社科院長夏林清不滿被害女子的男友發文指她吃案，向2人求償新台幣1元。士院今天判決被害女子的男友賠償夏林清1元，女子免賠。

全案緣於輔仁大學心理系民國104年6月間發生學弟企圖性侵酒醉學姊未遂案，事隔多時後，受害者男友在臉書發文指心理系處理不當，引起社會關注；王姓學弟則因乘機性交未遂，107年間判刑3年6月定讞。

夏林清向士林地方法院提起侵權行為損害賠償訴訟，主張被害女子當時的男友在臉書發表文章，部分內容或憑空杜撰或扭曲她發言脈絡與原意，明示或暗示她為了退休前的權力部署，利用權勢刻意吃案、壓下被害女子性侵害事件，希望避開性別平等教育委員會私了，不法侵害她的名譽權。

夏林清還主張，被害女子在臉書分享男友的文章，還表示「看過並同意」，認為被害女子也幫助男友妨害名譽，應負共同侵權行為責任。

法官經訊問相關證人及綜合卷內事證，認為夏林清並未強勢主導被害女子接受由工作小組處理性侵害案件，也未曾在工作小組討論過程中藉由權威「狠電」不同意見者，另無證據證明夏林清有何指示學生封口的行為。

法官認為，被害女子的男友不法侵害夏林清名譽權，應賠償精神慰撫金1元，被害女子則不構成幫助行為，免負賠償責任，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1090131