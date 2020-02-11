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詐騙贓款比特幣洗錢 2人羈押

最新更新：2020/02/11 12:19

（中央社記者程啟峰高雄11日電）橋頭地檢署檢察官偵辦一起詐騙案發現，詐騙集團成員以騙得贓款透過比特幣洗錢，經傳喚兩名涉案男子，訊後向法院聲請羈押禁見獲准，將再擴大清查集團相關金流及其他共犯。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官去年底接獲情資有詐騙集團假冒檢警詐騙民眾，並將贓款以購買比特幣進行洗錢，即指揮高雄市政府警察局刑警大隊、仁武分局組成專案小組著手偵辦。

專案小組調查發現，該詐騙集團成員先以新台幣1萬5000元代價吸收劉姓男子，由他申辦銀行帳戶存摺並開通網銀功能，同時提供身分證件給集團開立「比特幣帳戶」使用。

詐騙集團成員108年9月間向薛姓被害人以「健保卡遭人盜用涉嫌洗錢案」為由，分別假冒員警與檢察官要求被害人交付「交保金」，致被害人上當陸續交付現金及匯款近550萬元。

劉男與集團成員李姓男子隨後將部分贓款購買比特幣，轉至境外比特幣錢包，其餘贓款則由在押的集團王姓及李姓車手提領一空。

專案小組去年12月拘提劉男到案向法院聲請羈押禁見獲准後，今年2月6日又循線拘提李男到案，訊後認為李男涉加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌重大，且有串證及湮滅證據之虞，經向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：謝雅竹）1090211

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