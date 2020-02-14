花蓮身心障礙機構幹部伸狼爪 一審判4年10月

（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮一家身心障礙收容機構2018年6月傳出疑似性侵院生案。花蓮地方法院一審依強制性交未遂罪，判張姓幹部4年10個月有期徒刑，全案可上訴。

這家私立身心障礙啟能發展中心2018年傳出女院生疑遭性侵，涉案人為張姓幹部，中心主任及部分老師涉嫌知情不報且長期包庇，犯案時間長達4年，導致多名院生受害。後經離職護理師告發，讓案情曝光。

花蓮地檢署羅列涉嫌性侵的張男犯罪事實，包括10次加重強制性交罪、2次加重強制猥褻罪、1次加重強制性交未遂罪、1次性騷擾罪等罪起訴張男，應予以分論併罰，並建請從重量刑。

經花蓮地方法院一年多審理，一審判決認定張男2017年間利用女院生到頂樓澆花的機會，強拉女院生，欲違反院生意願強制性交，所幸教保員即時到場始未得逞。

判決書指出，張男對被控犯行堅決否認，認為與事實不符，且性侵事實幾乎沒有客觀物證，且在安置中心服務22年，這些院生都是從小帶到大的，認為告發的護理師是因遭免職心生不滿，要求院生對他做不實指控。

一審判決張男犯強制性交未遂罪，有期徒刑4年10月；另有12犯罪事實因證據不足，法官本於罪疑唯輕、無罪推定原則，無法認定被告犯罪，判決無罪，全案可上訴。

至於安置機構工作人員有無涉及隱匿犯罪事證，花蓮縣社會處經調查後，認為機構違反身心障礙者權益保障法第76條，處以新台幣6萬元罰鍰。

社會處表示，涉案的張姓幹部已離職；未即時通報的吳姓主管則是遭撤職，但仍留在機構內任職。1年多來持續輔導機構改善管理狀況，並有專業輔導團進駐，未完全改善前，限制機構不得招收新生。（編輯：孫承武）1090214