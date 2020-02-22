疑未按規定穿越馬路 桃園90歲老翁命喪輪下

桃園市蘆竹區22日下午發生一起死亡車禍，一名90歲老翁疑因任意穿越馬路，遭油罐車撞倒，雖緊急送醫仍不治身亡，相關肇責目前正調查釐清中，警方也呼籲民眾一定要遵守交通規則。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年2月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市警局蘆竹分局今天表示，蘆竹區海山路一段下午發生一起死亡車禍，90歲老翁疑因任意穿越馬路遭油罐車撞倒，雖緊急送醫仍不治身亡，警方已著手調查以釐清肇事責任。

蘆竹分局蘆竹交通分隊員警周育生傍晚表示，下午3時30分許，當時1輛油罐車正在海山路一段停等前方路口紅燈，90歲的鍾姓老翁此時卻逕自從油罐車前方穿越道路，沒想到此時綠燈正好亮起，由於行人太靠近車頭，因此遭到油罐車碰撞倒地。

周育生指出，警方在獲報後，立即通報消防局救護車到場搶救，而油罐車的52歲高姓駕駛經員警現場施以呼氣酒精濃度測試後，酒測值為零，駕駛沒有酒駕的情況，相關的肇事責任目前正由蘆竹分局調查釐清中，警方也呼籲民眾一定要遵守交通規則。

消防局表示，在接獲警方通報後立即前往車禍事故現場，但是遭到油罐車撞倒的90歲鍾姓老翁，不但全身多處開放性骨折、變形，警消到場時，老翁已因傷勢嚴重到院前心肺功能停止，消防隊員在急救處置後立即送醫，但在搶救後仍宣告不治身亡。（編輯：方沛清）1090222