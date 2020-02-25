謠傳新北慈濟囤積口罩 調查局約談網友送辦

（中央社記者蕭博文台北25日電）臉書近日謠傳新北慈濟醫院囤積口罩、大麻可殺死武漢肺炎等假訊息，調查局今天表示，已分別約談涉嫌散布不實訊息的網友到案，分別依違反社會秩序維護法、傳染病防治法偵辦。

調查局新聞稿指出，近期臉書謠傳「大麻可殺死武漢肺炎病毒」不實訊息，經查為南投謝姓縣民散布，航業調查處高雄調查站昨天已約談謝男到案，將依涉嫌違反傳染病防治法移送法辦。

此外，臉書近期另謠傳「聽聞醫院口罩庫存統計，發現新北慈濟，個別就高達50萬庫存口罩，遠高於其本身及所有醫院戰備存量，對照第一線醫護口罩全面吃緊真的很離譜」，調查局已向醫院查證，內容並非事實。

調查局表示，針對造謠口罩囤積一案，溯源調查是台南張姓市民散布，新北市調查處已於19日約談張男到案，將依涉嫌違反社會秩序維護法移送法辦。

調查局說，武漢肺炎疫情發展迄今，台灣確診病例、檢疫及隔離人數持續攀升，在民眾高度關注下，日益遽增的不實疫情訊息嚴重危害社會安定，調查局將持續積極查辦疫情假訊息案件，呼籲民眾審慎閱聽思辨各方消息，切勿人云亦云、轉傳不實訊息以免誤蹈法網。（編輯：張銘坤）1090225