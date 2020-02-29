刑事局：網傳疫情假訊息117件 百餘人送辦

（中央社記者劉建邦台北29日電）刑事局今天表示，統計1月23日至2月27日，偵辦網路散布武漢肺炎疫情假訊息有117件，其中移送77件，共107人；散播假訊息，最高可處新台幣300萬元罰鍰，轉傳、分享都可能觸法。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，但網路近期出現多起疫情假訊息。

刑事局今天發布新聞資料表示，有網友在臉書（Facebook）、LINE及網路論壇批踢踢實業坊（PTT）張貼像「台商住院，醫院已封鎖急診室」、「公告某醫院有武漢肺炎確診病例」等假訊息，已觸犯傳染病防治法及社會秩序維護法，貼文者都遭警方通知到案並送辦。

刑事局統計，從1月23日至2月27日止，偵辦網路散布武漢肺炎疫情假訊息，共117件，包含偵辦中40件、移送77件，有107人被送辦。

刑事局表示，政府已通過「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，違者最高可處3年有期徒刑；若散布疫情假訊息，最高可處3年有期徒刑、併科300萬元罰鍰，轉傳、分享都可能觸法。

刑事局提供查證武漢肺炎疫情訊息管道，包含衛生福利部網站、LINE訊息查證官方帳號、LINE趨勢科技防詐達人。

刑事局指出，昨天在網路流傳包含假冒總統令及行政院公告的訊息，研判是從中國大陸特定社群網站流出，另有網路散播「蔡總統疑感染肺炎已送入隔離病房」的不實內容，已擴大清查社群網站使用者資料，並鎖定特定帳號追查，將清查是否有其他特定帳號在網路轉傳文章，呼籲民眾勿轉傳。（編輯：張銘坤）1090229