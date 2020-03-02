高雄檢警查獲空運毒料 行政院公告列管後首例

（中央社記者陳朝福高雄2日電）高雄檢警今天宣布查獲不法集團走私第四級毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」496公斤，逮捕、傳喚各4嫌，其中吳姓主嫌聲押獲准。這是行政院公告列管後查獲的首例。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官王柏敦表示，行政院在民國108年6月11日新增「三級丁氧羰基去甲基愷他命」為第四級毒品先驅原料後，高雄檢警即於108年11月20日查獲此案，並持續追緝共犯到案。

橋頭地檢署指出，接獲檢舉情資，指疑有販毒集團利用空運方式走私毒品進口。橋檢指派緝毒專組主任檢察官李廷輝指揮保安警察第三總隊第二大隊、高雄市刑事警察大隊、刑事警察局偵查第八大隊、航空警察局高雄分局、關務署高雄關等，共組專案小組偵辦。

專案小組研判情資及長期跟監、蒐證，去年11月20日將吳男寄送至國內的貨箱開箱查驗，當場查獲裝滿第四級毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」的鐵桶共4桶，初步清點共496公斤。

專案小組查出，販毒集團以新台幣50萬元收買吳男協助運毒，由吳男假冒某國際公司名義以進口「二氧化鈦」名目，將496公斤「三級丁氧羰基去甲基愷他命」藏放於4個鐵桶，再分裝成2只木箱自中國大陸深圳地區利用港龍航空班機空運，經由香港機場，運輸至高雄國際機場。

檢警掌握吳男空運航空航班及相關航線後，先按兵不動，待吳男與高姓男子等分別駕駛2部車自台中南下高雄取貨，並載走這批毒品原料後，由跟監、埋伏多日員警在高雄市楠梓區常德路截獲，共逮捕吳男等4人，並傳喚拘提4人到案。

檢方訊後，認為吳男等人涉犯毒品危害防制條例，罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押吳男獲准，其餘3人分別以新台幣3萬元至5萬元交保。（編輯：戴光育）1090302