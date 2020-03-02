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雲林虎尾溪邊發現人骨 初步排除他殺

最新更新：2020/03/02 17:46
一名外籍移工在雲林縣虎尾溪畔發現疑似人骨，雲林縣虎尾警分局2日前往現勘，現場發現頭顱骨和肋骨等骨骸，初步勘查骨頭完整，未發現可疑傷口，暫時排除他殺可能。　（民眾提供）　中央社記者姜宜菁傳真　109年3月2日
一名外籍移工在雲林縣虎尾溪畔發現疑似人骨，雲林縣虎尾警分局2日前往現勘，現場發現頭顱骨和肋骨等骨骸，初步勘查骨頭完整，未發現可疑傷口，暫時排除他殺可能。　（民眾提供）　中央社記者姜宜菁傳真　109年3月2日

（中央社記者姜宜菁雲林縣2日）一名外籍移工昨晚在虎尾溪邊準備釣魚時，發現一具白骨，雲林縣虎尾警分局今天勘驗，從骨頭完整性初步排除他殺可能，目前先從失蹤人口中比對可能的資料，協助死者找到回家路。

外籍移工向警方表示，昨天傍晚前往位於土庫、虎尾交界處，距離土庫大橋約1公里處溪邊準備釣魚，才走到溪岸旁，赫然發現一具骨頭，趕緊上岸報案。

警方獲報後與消防隊前往溪道搜查，但因天色昏暗，當時又沒有足夠照明設備無功而返，今天上午再度到現場勘查。

警方今天在現場發現頭顱骨、肋骨等骨骸，初步勘查骨頭完整，未發現可疑傷口，暫時排除他殺可能。

警方說，陳屍處鄰近虎尾溪，懷疑可能是在上游處墜溪，屍體漂流到案發地點時遭附近的雜草叢卡住，適逢枯水期，溪水退去，屍體才被發現。

警方指出，屍體腐爛難從肉眼評斷性別、年紀，目前先從失蹤人口中比對可能的資料，暫朝無名屍案方向偵辦，期盼能早日協助死者找到回家的路。（編輯：戴光育）1090302

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