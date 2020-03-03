台中機車騎士撞臨停車倒地 再遭遊覽車輾斃

李姓機車騎士3日行經台中市霧峰區中投西路2段，先撞上臨停路旁的小貨車倒地，再遭後方遊覽車輾過，緊急送醫後不治。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 109年3月3日

（中央社記者蘇木春台中3日電）台中李姓男子今天騎機車行經霧峰區中投東路二段，先撞到路旁臨停的小貨車，倒地後再遭後方的遊覽車輾過，緊急送醫仍傷重不治，警方依過失致死罪嫌將小貨車與遊覽車駕駛送辦。

台中市政府消防局今天上午8時23分接獲民眾報案指出，霧峰區中投東路二段有車禍案件，且有男子受困在遊覽車下急需救助，立即派遣溪湳、勤工分隊，出動各式救災救護車4輛、人員10名前往搶救。

消防人員表示，到場發現李姓騎士倒臥在遊覽車底下，經消防人員協助脫困，但李男到院前心肺功能停止（OHCA）、頭部外傷、右腿骨折，緊急送往大里仁愛醫院急救。

台中市警察局霧峰分局調查，23歲張姓男子駕駛小貨車行經中投東路二段，臨停在路旁上下貨，35歲李姓男子騎機車經過，先撞上小貨車左後車尾後倒地，又遭45歲徐姓男子駕駛的遊覽車輾過，造成李男頭部重創，送醫後傷重不治。

警方正調查詳細事故發生原因，全案依過失致死罪嫌將張男與徐男移送台中地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1090303