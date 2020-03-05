澎湖首傳疫情假訊息 罰3萬緩起訴

（中央社澎湖縣5日電）澎湖一名洪姓被告涉嫌在臉書散播武漢肺炎疫情謠言及不實訊息，澎湖地檢署今天偵結，考量被告坦承犯行並刪除不實訊息予緩起訴，但須向公庫支付新台幣3萬元及參加2場次的法治教育。

澎湖地檢署起訴書指出，洪姓被告在今年1月底，未向防疫主管機關查證疫情訊息內容是否屬實，即基於散播傳染病流行疫情謠言及不實訊息的犯意，在臉書（Facebook）社團陸續張貼假訊息。

貼文指稱「靠腰我爸爸剛剛送阿公去醫院外面的保安擋住他跟他說有人剛剛送進來確認是武漢肺炎…」、「澎湖很小淪陷只要三天時間，大家出門記得戴口罩，少出門為佳，嬰幼兒考慮不要出門比較好，酒精消毒水在家一定要自備好，只要不舒服趕緊就醫檢查」等內容不實訊息。

澎湖地檢署檢察官李信龍在3月3日收案，當日即傳喚洪姓被告進行偵查並偵結，認被告涉散播有關傳染病流行疫情不實訊息。

檢方考量被告於偵訊後，坦承犯行，後悔其所為，且刪除不實訊息等，予以緩起訴處分，命被告須向公庫支付新台幣3萬元及參加澎湖地檢署所舉辦2場次的法治教育。

武漢肺炎疫情延燒，澎湖地檢署為因應「武漢肺炎」疫情及偵處，2月27日成立「防疫處理小組」。（編輯：戴光育）1090305