解職蔡友才案敗訴確定 金管會須付訴訟費4000元

（中央社記者劉世怡、劉姵呈台北7日電）前兆豐銀董事長蔡友才不滿金管會藉紐約分行裁罰案，解除他的董事職務而興訟，最高行政法院去年判決撤銷解職處分確定；蔡友才聲請確定訴訟費，法院裁定金管會付新台幣4000元。

民國105年8月19日兆豐國際商業銀行股份有限公司發布重大訊息，紐約分行未能有效執行防制洗錢遵循計畫，遭美國紐約州金融服務署（DFS）罰款1.8億美元（當時約新台幣57億元）。

金融監督管理委員會介入調查後認定，蔡友才任董事長時就知紐約分行可能遭DFS採取監理處分，卻決策失當、回復DFS信函內容陳述不實，依銀行法規定，105年9月14日解除蔡友才董事職務。

蔡友才不服、提訴願遭駁，進而提行政訴訟；一審台北高等行政法院指蔡友才自99年7月1日到105年3月31日任董事長，但金管會解除董事職務時，蔡友才已非董事，無法行使董事職權，無危害銀行健全營運可能。

一審也指出，銀行法規定在於排除董事對銀行影響力，使銀行營運重返正軌，應以銀行為管制處分主要對象，但金管會只以蔡友才為處分對象，無意管制銀行，不符法規原欲達成的行政目的。

一審合議庭認為，金管會原處分雖以銀行法為法律依據，並作成高度管制而影響人民基本權的處分，實際上未寓有任何法規想實現的管制目的，難認處分有什麼必要性，判決撤銷原處分及訴願決定。

金管會不服、提上訴，二審最高行政法院去年認定原判決撤銷原處分及訴願決定無違誤，駁回上訴，全案確定。

蔡友才收受確定判決後，向台北高等行政法院聲請確定訴訟費用額，法院日前認定本件訴訟徵收裁判費4000元，蔡友才提告時已繳納，再依最高行政法院判決，「上訴審訴訟費用由上訴人負擔」，裁定金管會應負擔蔡友才訴訟費用4000元；還可抗告。

金管會銀行局表示，會尊重法院判決，並重申，未來若金管會認為相關當事人還「在職」時行為有疏失，並且認定這個疏失情節不宜再任職金融機構的話，會根據銀行法第61條之1的「解職」作處分。

倘若對於「非現職」人員，銀行局也說，會改以銀行法第61條之1第9款，依照疏失的情節輕重作「其他必要處分」。（編輯：李明宗）1090307