性交易費賒帳不成悶死女子 二審判男子無期

（中央社記者劉世怡台北10日電）新竹男子莊進財被控與周姓婦人起爭執後，以枕頭悶死女方，莊男供稱因性交易費賒帳不成遭罵而行凶，一審判莊男無期徒刑，經上訴，二審今天駁回上訴，維持無期徒刑，可上訴。

新竹地檢署起訴指出，53歲莊姓男子與62歲死者周女認識約1週，去年3月24日周女邀請莊男到她家聊天、喝酒，酒後周女在他面前脫衣服，並告知想賺一些生活費後，兩人在房間內發生性關係；周女向莊男索取性交易費用新台幣700元，但莊男身上僅有150元要求先賒帳，等隔天他工作後領薪再補費，周女拒絕並要求付現，也對莊男辱罵三字經。

檢方表示，莊男不滿被辱，情緒失控動手毆打周女，甚至拿枕頭往周女臉上悶蓋，不久周女沒有生命跡象，莊男心虛拿被子蓋住周女，隔天凌晨騎腳踏車離去。周女屍體傳出味道，鄰居聞到而報案，全案曝光，莊男在去年4月1日落網時，恰好是周女頭七日。

一審新竹地方法院審理期間，莊男供稱，雙方因性交易價金問題發生口角，女方不斷辱罵他，他動手毆打後，女方仍持續辱罵，他是酒後一時衝動才犯案。

一審認定，莊男有多次竊盜前科，本件與被害人無任何深仇大恨，僅因輕微口角即萌生殺意，持續、猛力毆打被害人的頭部、面部、身體，再以枕頭壓悶口鼻，手段殘忍而輕易剝奪女方寶貴性命，判處無期徒刑；全案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判。（編輯：李亨山）1090310