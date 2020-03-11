攔截電視訊號供非法機上盒 男和解緩起訴

（中央社記者蕭博文台北11日電）新北市李姓男子架設機房攔截有線電視訊號，供非法機上盒與直播APP使用，涉犯著作權法。士檢考量李男與16家電視台和解，緩起訴1年，命支付國庫20萬元。

士林地檢署緩起訴處分書指出，李姓男子與自稱「林志全」的中國大陸男子，為拓展數位機上盒業務，避免收視戶收視有訊號遲延現象而影響租買意願，決定在台灣廣設機房，以第一時間攔截電視台數位訊號，再以編碼器解碼，快速傳送給台灣消費者及境外雲端伺服器。

李姓男子涉嫌自民國105年至107年間，在新北市汐止區兩處房屋安裝可接收、傳送電視影音數位訊號的電腦設備，另向有線電視業者承租機上盒共74台，並申請網路。

李姓男子以電腦設備攔截16家電視台的數位訊號，透過網路公開傳輸到境外雲端伺服器，使安裝有「高清直播」程式的機上盒與手機客戶可上網觀看，李男另自行出售裝有「高清直播」程式的「X2」機上盒，以每組新台幣1000至1500元不等金額販售給親友。

檢察官認為，李男涉犯著作權法的擅自以公開播送、公開傳輸而侵害他人之著作財產權等罪，但考量李男沒有刑事犯罪紀錄，事後發覺有犯罪之虞即停止與大陸業者合作，到案後深表悔悟，並與電視台達成和解，電視台也同意給予緩起訴，日前處分緩起訴1年，命支付國庫20萬元。（編輯：張銘坤）1090311