藉民俗療法性侵同事 前副典獄長改判8年

（中央社記者劉世怡台北12日電）前宜蘭監獄林姓副典獄長被控趁女同事獨自加班時，藉詞民俗療法治療，以手指性侵，一審獲無罪，二審今天認定構成強制性交罪三次，改判林男8年徒刑。可上訴。

矯正署官員指出，尊重法院判決，林男為個人行為。公務員懲戒委員會日前判林男撤職並停止任用1年。

二審公布新聞資料指出，林男於民國104年7月間知悉女同事身體痠痛，趁女方獨自加班，藉詞民俗療法治療，要求女方俯臥或仰躺，並趁按壓患部指侵下體，女方因誤認這是在推拿，而沒有反抗。林男同月不同天，以同手法侵犯女方三次。

新聞資料指出，改判有罪理由在於，女方多次作證內容，並無明顯不同；林男並無醫療或經絡理療的相關證照，所稱想要緩解女方身體不適的推拿按壓方式，不是必要的，且自學多年，應知相關知識，卻捨此不為，反而彰顯犯罪動機。

高院指出，依據女方兩名同事作證以及女方的精神鑑定、心理諮商時所呈現的心理、精神狀態，均可認定女方確實因遭性侵害而導致創傷後壓力症侯群。

高院承審合議庭指出，本案最特別的是論罪法條，合議庭變更檢察官起訴的刑法「利用權勢性交罪」，改論罪「強制性交罪」，兩罪條文區別，在於被害人「性自主決定權」被壓制的程度。

合議庭指出，本件被告雖與被害人有副典獄長與科員的長官與部屬關係，但實際使用的主要手法，不是用長官權勢讓部屬不得不從，而是騙女方做經絡理療，但卻性侵女方，這種犯罪作法，完全壓抑了女方能以自己的意思，自由選擇與何人、於何時、在何地、用何種方式進行性交行為的決定權，因此論以「強制性交罪」，全案可上訴。（編輯：李亨山）1090312