男騎士等姊下班遭刺死 行凶男依殺人罪移送

（中央社記者黃旭昇新北14日電）一名林姓男騎士昨晚到新店區準備載下班的姊姊回家，在路邊停等時，突遭疑情緒失控的王姓男子從後方朝背部猛刺一刀，林男傷重送醫不治。王嫌落網後，警方今天以殺人罪嫌移送。

新北市消防局於13日深夜10時32分許獲報救護案件，前往新店區中正路與民權路口，將背部遭刺一刀的林男送往台北慈濟醫院急救。傷者因大量出血傷重，深夜11時10分許被宣告不治。

新店警分局今天表示，涉嫌行凶的王姓男子昨晚駕車載妻子到新店區，將轎車停在案發現場路邊，夫妻疑似為買晚餐問題在車上發生爭吵。王男一時情緒失控，自行下車持生魚片刀，隨機朝車前的機車騎士林男猛刺一刀。

警方調查，林男無預警突遭攻擊時，來不及反應就遭刺，當場血流不止，安全帽也掉落地上。附近超商前有人發現報警，轄區江陵派出所員警迅速趕抵現場時，王嫌已駕汽車逃逸。

警方指出，王嫌妻子目睹丈夫殺人過程，十分擔心安全受到威脅，也害怕他繼續殺人，打電話報警告知行車方向。警方在新店區中正路往新店秀朗橋頭方向，攔截逮捕王嫌到案。

據調查，死者林男是家中獨子，昨晚騎車到新店準備載下班的二姊回家，未料遭受飛來橫禍。二姊下班後發現弟弟的機車倒在路邊，地上留有一大灘血跡，連忙詢問處理員警後，才知弟弟遭刺傷重不治。

警方指出，王嫌供稱自己有心理方面的疾病，因為忘記吃藥且與妻子吵架情緒失控，才會持車上預藏防身用的料理生魚片刀殺人。

新店警方今天報請台北地檢署檢察官到台北慈濟醫院相驗，進一步調查釐清死因，並依殺人罪嫌將王男移送偵辦。（編輯：戴光育）1090314