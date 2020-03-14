北市萬華公寓火警 隔間雅房租客5死1命危

台北市萬華區華西街附近民宅14日清晨發生火警，截至14日晚間8時止，有5人（4男1女）送醫不治身亡、1人在加護病房觀察、3人輕傷。中央社記者劉建邦攝 109年3月14日

（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市華西街巷弄一棟公寓今晨發生火警，釀5死1命危，死者多為雅房租客，周邊居民提及，租客是附近餐廳服務員或臨時工，收入不高；有住戶火災前到附近買早餐，逃過一劫。

北市萬華區華西街附近、鄰近夜市內的巷弄一棟公寓凌晨6時許發生火警，警消1小時內撲滅火勢，因3樓以上為隔間出租雅房，造成9人送醫，至晚間8時止，5人（4男1女）送醫不治身亡、1人在加護病房觀察、3人輕傷。

警消表示，發生火警的連棟公寓為4樓建物，頂樓加蓋，1樓打通為茶藝館兼餐廳、2樓為辦公室，3樓以上是出租雅房，死傷者多為住雅房的租客。

警消調查，公寓為共用樓梯，僅一個出入口，發生火災時，大門未關閉，導致火勢、熱煙透過煙囪效應向上擴散，樓梯遭火煙入侵，造成住戶逃生不易。

台北市華西街附近民宅14日發生火警，警消獲報立即到場救援。中央社記者劉建邦攝 109年3月14日

周邊居民提及，這邊是舊社區，公寓居多，許多公寓的1、2樓租給業者開餐廳、茶藝館，3樓以上隔成出租雅房，租客多是單身、獨居者，發生火警的雅房租客都是在附近擔任服務員或臨時工。

一名住在起火公寓旁的胡姓女子日前才剛生產完，她說，清晨聽見屋外有輕微爆炸聲，起床查看發現是火災，就抱起小嬰兒往外衝，所幸僅腳底遭燙傷。

住在公寓內的60歲曹姓男子表示，火災發生前就出門買早餐，再到附近公園閒晃，發現租屋處起火，立即打給同居女友，卻發現電話無人接聽，女友大他約10歲，在附近餐廳擔任洗碗工，他則在鐵工廠工作。

一樓茶藝館老闆提及，他凌晨5時許關店，巡視店內後才離開，並未任何異狀，沒過多久就接獲通知店內發生火警，隨即趕回，他很驚訝為何忽然發生火警。

據了解，公寓內住戶平均年紀從40歲到70歲，都是在附近茶藝館、餐廳擔任服務生或臨時工，收入不高，屬經濟弱勢，僅能承租房租較低廉的雅房。

警消表示，至晚間8時，火警造成5死1命危3輕傷，5死分別為年約70歲女性、50歲男性、50歲男性、40歲男性、40歲男性；60歲男性留院觀察。

警消初步調查疑為電器走火或老舊電線引發火警，詳細案發狀況仍待調查釐清。（編輯：張銘坤）1090314