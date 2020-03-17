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遭貼文影射貪污 蘇嘉全出庭：不接受調解

最新更新：2020/03/17 15:16

（中央社記者劉世怡台北17日電）前立法院長蘇嘉全不滿黃姓及吳姓網友指摘貼文影射他貪污，提起民事訴訟求償60萬元及登報道歉等。北院今天開庭，蘇嘉全說，他剛回國，就是要來看汙衊者是誰，本案不接受調解。

全案緣於，蘇嘉全提告主張，黃姓網友於去年10月間在個人臉書上分享蘇嘉全妻子洪恒珠參選立委的新聞，並留言指「這家族在屏東貪到全新境界」，吳姓網友則在下方留言說：「我親戚要遴選當校長，直接找人來家裡要錢，實在有夠無恥的！」等語。

蘇嘉全主張，2名網友言論，明顯嚴重侵害他及他家族名譽，為此提起民事訴訟，台北地方法院今天開庭。

蘇嘉全庭上表示，他從政多年，最引以為傲的就是未被起訴或判刑，名譽卻被不認識的人給汙衊，他剛從日本返台，今天到庭就為了看汙衊者是誰，強調寧願法官判他敗訴，本案絕不接受調解。

黃姓網友則說，這件訴訟對他傷害很大，政治人物一般不會告市井小民，政治人物可開記者會澄清，而不是透過告他來抑制發言。

黃男強調，臉書留言內容依據，小時候從大舅那邊聽來的，他一直存在記憶中，後來蘇妻出來選立委，才憑記憶把這些事寫出來。

法官庭末諭知5月12日再開庭。（編輯：李亨山）1090317

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