吸塵器吸幼兒遭罰錢停辦 托嬰中心興訟敗訴

（中央社記者劉世怡台北22日電）北巿私立妙兒園托嬰中心去年傳出虐嬰，北巿社會局查出，以吸塵器吸幼兒等情事，妨害身心發展，依兒少法裁罰33萬元、停辦一年及公布名稱，托嬰中心不服興訟，法院日前判敗訴。

判決指出，北巿社會局於去年4月間接獲通報指出，妙兒園的多名托育員疑對照顧的幼兒有不正當行為，受害家長經托嬰中心郭姓負責人陪同檢視監視錄影畫面，發現托育員等人疑有多次抱幼兒時，沒有同時護著頭頸部、用吸塵器吸幼兒身體、將拖完地的拖把朝幼兒臉部抹、拍打幼兒頭部等不當行為。

社會局認定，郭姓負責人得知托育員有不當行為，逾48小時沒有通報主管機關，裁罰新台幣3萬元；妙兒園托嬰中心部分，考量托育員多次不當行為，非單一偶發事件，對幼兒情緒及心理可能產生恐懼或焦慮，造成潛在影響及心理陰影，郭姓負責人未盡監督管理之責，嚴重妨害兒童身心發展，裁罰托嬰中心30萬元、停辦一年及公布名稱。

郭姓負責人不服裁罰，主張托育員行為並無不當，興訟抗罰，案件由台北高等行政法院審理。

法院指出，北巿社會局調查時，有通知陳姓托育員等5人說明，5人分別以書面陳述意見後，社會局為求審慎有邀集托育、法律學者等召開托嬰中心兒童保護案件研商會議，於會中逐一檢閱監視錄影畫面及5名托育員書面陳述意見，經討論後，社會局再依違反兒少法做出裁罰行政處分。

法院指出，托嬰中心為照顧未滿2歲的兒福機構，監視畫面顯示，幼兒因未坐好，遭托育員捏轉腳部，口腔檢查前用壓舌板彈幼兒頭部4次；為量體溫，托育員大力拉幼兒耳朵；托育員將幼兒推倒成平躺，大力拍打幼兒雙腿達22次後，再拉幼兒小腿使腳底蹬地板4次，或用吸塵器吸幼兒身體2次，還用拖把擦抹幼兒臉部以及反覆多次徒手拍打幼兒頭部，將幼兒固定在椅子上達1小時等。

法院表示，吸塵器吸力，有可能使幼兒骨骼、肺部受傷；拖把無論是否清洗過，均沾有無可計算的微小細菌及灰塵等不潔物質，對幼兒眼鼻及呼吸道都可能造成傷害，不利幼兒成長發展，且幼兒可能口語無法清楚表達感受，在長期不當對待下，均可能產生恐懼及焦慮，托育員的行為非一般社會通念可以認同，托育員也未依專業職能提供幼兒適切的生活照顧及教育，已違反兒少法。

法院指出，北巿社會局開罰有理，並無違法，因此判托嬰中心及負責人敗訴，還可上訴。（編輯：李亨山）1090322