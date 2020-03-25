居家檢疫趴趴走 男外出洽公妻到藥房被函送

家住員林市的陳姓男子及太太從歐洲返台需居家檢疫，卻被警方發現離開住所，員警出動找到陳男開賓士車外出談公事，陳妻前往藥房，2人都被警方函送。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 109年3月25日

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）又有人居家檢疫卻外出趴趴走，家住員林市的陳男和太太從歐洲回來需居家檢疫，卻被警方發現離開住所，員警出動找到陳男開賓士車外出談公事，陳妻則前往藥房，2人都被警方函送。

彰化縣警察局員林分局長洪文宏今天接受媒體採訪時說，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，2人最重會被開罰新台幣100萬元，他們已被函送彰化縣衛生局，由衛生局進行裁處。

警方指出，陳男和妻子謝女因為從歐洲回到台灣，需在住處接受居家檢疫14天，不過前天上午，2人持有的電子監控防疫專用手機，卻顯示2人離開住所，員警趕緊調閱路口監視器畫面，找到2人行蹤，也通知2人趕快回家。

陳男向員警供稱，已經好幾天沒有進公司，外出是為了談公事，不然工作沒有辦法進行；謝女則說，是為了要到藥房拿藥才會外出；警方事後從路口監視器畫面，發現陳男開賓士車外出到辦公室，謝女也外出到藥房，2人都已違反居家檢疫的規定。

警方呼籲，接受居家檢疫的民眾不要外出，如果有要事可請親友協助處理，如果違反規定，最高可處新台幣100萬元罰鍰，千萬不要以身試法。（編輯：陳俊碩）1090325