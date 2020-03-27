台東婦就診隱匿旅遊史被罰不理 遭催討火速繳清

（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東縣一名陳姓婦女就醫未據實告知有中國大陸旅遊史，被裁罰新台幣3萬元。不過，陳女逾期未繳，法務部執行署花蓮分署昨天會台東縣衛生局人員前往催討，陳女今天火速繳清。

台東縣衛生局指出，陳女於1月間自中國大陸返台後，因出現上呼吸道症狀至醫院就診時未據實告知旅遊史，導致醫護人員暴露於傳染病風險，且易造成防疫漏洞，依傳染病防治法第31條及第69條規定裁罰新台幣3萬元。

陳女因逾期未繳，台東縣衛生局移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行。

花蓮分署今天表示，花蓮分署書記官於26日會同台東縣衛生局人員登門催繳，陳女今天上午立即繳清罰鍰，這也是花東地區首例因違反武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫相關規定被裁罰、移送強制執行案件。

花蓮分署指出，截至目前為止，花東地區僅受理這1件，呼籲民眾務必遵守主管機關各項防疫措施，作好自我管理，避免防疫出現破口，繼續保持花、東地區迄今零確診紀錄。

對於違反防疫規定被裁處罰鍰而拒不繳納的民眾，花蓮分署將採取強力執行措施，遏止民眾恣意違反防疫規定行為，以共同維護全體國人的健康。（編輯：戴光育）1090327