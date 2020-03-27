寄炸彈恐嚇信至政府機構食品公司 男遭逮送辦

刑事局27日舉行記者會，說明查獲一名謝姓男子寄送恐嚇信到新北市議會、總統府等多處的過程，警方訊後已將謝男依法送辦，記者會現場並陳列所查扣贓證物。中央社記者劉建邦攝 109年3月27日

（中央社記者劉建邦台北27日電）62歲謝姓男子以打字方式寄恐嚇信到新北市議會、總統府、知名食品公司等處，內容提及放炸彈或在飲料注射氰酸鉀。刑事局獲報逮人，謝男供稱，是對時事不滿，警訊後送辦。

刑事局今天召開記者會，副局長廖訓誠表示，新北市議會今年2月間接到一封匿名恐嚇信，內容提及要以炸彈攻擊多名政治人物，且會至賣場內的飲料注射氰酸鉀。刑事局獲報後，與新北市警察局組專案小組查緝，發現犯嫌手法和去年8月恐嚇總統府的信件內容雷同。

專案小組查出，沒有前科的62歲謝姓男子涉嫌重大，謝男曾在民國102年以同樣手法向食品公司寄出恐嚇信，並把信件轉寄給媒體，當時未被查獲。

警方表示，有記者證的謝男都在高雄地區化緣，從去年4月至今年2月底，陸續針對立法院、總統府、新北市議會等政府機關或知名食品公司寄出恐嚇信，模式都以電腦打字，提及要放炸彈、留下他人姓名等手法，共寄出12封恐嚇信。

專案小組從謝男慣用犯案模式掌握身分後，昨天前往高雄市岡山區逮人，並搜出筆電、袈裟、記者採訪證等物。謝男遭逮後坦承涉案，並供稱是對時事不滿才寄恐嚇信。

警訊後依恐嚇公眾罪、恐嚇危害安全罪嫌把謝男移送新北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1090327