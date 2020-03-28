轎車失控撞路旁大貨車 釀2死1命危

一輛黑色五門掀背車28日上午行經宜蘭縣五結鄉五濱路時，突然失控撞上停在路旁的大貨車，釀2死1重傷慘劇，警方表示，目前已調閱監視器畫面以釐清事發原因。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 109年3月28日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣28日電）一輛五門掀背車今天上午行經宜蘭縣五結鄉五濱路失控撞上停在路旁載著竹筏的大貨車，大貨車車主林男及掀背車駕駛趙男送醫後不治，竹筏公司老闆林男傷勢嚴重，有生命危險。

20歲趙男上午8時45分駕駛黑色五門掀背車沿五濱路由南往北方向行駛，失控撞上停在路旁載著竹筏的大貨車，消防員獲報到場，發現掀背車車頭扭曲變形，擋風玻璃破裂卡在大貨車車尾。

事發當時60歲竹筏公司老闆林男及57歲大貨車車主林男正好在大貨車後方慘遭劇烈撞擊，大貨車車主林男甚至卡在掀背車副駕駛座，趙男也因掀背車受到擠壓變形受困車內。

消防員立即動用破壞器材陸續將2人救出送醫，3人到院前已失去生命徵象，經搶救後，大貨車車主林男及趙男仍回天乏術，竹筏公司老闆林男雖恢復生命徵象，但顱內尤其腹部出血嚴重正在接受手術，仍有生命危險。

至於事發當時是否有與另一輛轎車2車高速行駛，或是否發生行車糾紛、競速或逼車等情事，警方表示，已調閱監視器畫面，將通知車主前來說明，以釐清案情。（編輯：張銘坤）1090328