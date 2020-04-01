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建商加蓋被列違建訴願開庭 住戶出庭指證

最新更新：2020/04/01 18:04

（中央社記者程啟峰高雄1日電）洪姓建商屬高市三民區大樓頂樓經高市府工務局認定違建，洪不服提起訴願，高雄高等行政法院今天開庭，大樓管委會羅姓主委到庭對違建部分指證歷歷。

高雄高等行政法院今天開庭。洪姓建商及工務局都未到庭，僅委託律師出庭，日前具狀聲明參與訴訟的大樓管委會羅姓主委與委任律師出庭，提出大樓頂樓違建的事證。

羅女庭訊後媒體受訪表示，工務局昨天原訂要來拆違建，員警也來戒護，卻臨時喊卡，擺管委會一道，今天開庭兩造雙雙缺席，反而是她出庭在為工務局辯護，「不知雙方在演哪一齣」。

三民區建安街大樓21樓露台、屋突層增建案，大樓住戶民國108年7月檢舉洪姓建商占用大樓21樓頂樓公共空間，加蓋露台等增建，經工務局認定違建。

工務局原訂昨天日前往拆除，但因建商在3月30日提出申請，說明全案現已向高雄高等行政法院提起行政訴訟並審理中，並切結若判決確定屬應予拆除違建物，將於收受判決書後一週內自行拆除，獲工務局同意。

工務局違章建築處理大隊說明，違章建築拆除並無不許自行拆除規定，另全案屬高空拆除作業，除作業風險高外，遇衝突事件易釀更大損害。因此同意違建人於判決確定後自行拆除，並無違反行政程序法第6條平等原則、同法第7條比例原則規定。（編輯：孫承武）1090401

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