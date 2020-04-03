嘉市女議員婚變 提前接小孩回家遭前夫控告

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉義市議員戴寧1日遭前夫郭男提告妨害自由，指未經他同意私自將2名小孩接走；戴寧今天說，雙方各有1個小孩監護權，事先有傳簡訊告知，只是母親接小孩回家，怎麼會提告。

警方表示，戴寧前夫郭男1日下午由律師陪同，前往嘉義市警局第一分局對戴寧提出告訴，提告理由以前妻未依照離婚協議約定，私自從學校接走2名小孩，控告她涉及妨害自由及家庭。

戴寧表示，與郭男於2016年協議離婚，顧及小孩健康成長，雙方協議各擁有1個小孩監護權，週一至週四由前夫郭男負責照顧，她負責週五至週日，寒暑假期間沒有特別約定，雙方協調照顧時間，但對方經常不讓步，似乎刻意阻撓，身為母親基於保護小孩，僅能讓步、隱忍。

戴寧指出，投入立委參選期間，郭男堅持不讓2名小孩回家團聚，自己僅能勉為其難同意，希望以後可以補回來，不過，郭男還是沒有照著協調內容進行。

戴寧說，這次清明連假4天，從週四開始，因曾答應小孩連假要一起回家團聚，身為母親信守對小孩的承諾，1日下午等小孩下課，便從學校接走2名小孩，事先也傳簡訊告知郭男，先前往學校接走小孩。

她表示，只是先接走自己小孩回家，前夫怎麼會鬧上警局，還提出告訴。希望彼此基於保護小孩的心態，好好溝通，不要浪費社會成本。

連任3屆的無黨籍市議員戴寧，形象清新，她的父親戴建三曾連任多屆市議員，她因身高168公分加上完美身材比例，被稱為九頭身美女議員；去年她以無黨籍身分投入嘉義市立委選戰，最後仍無法突破藍綠重圍。（編輯：謝雅竹）1090403