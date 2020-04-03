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花蓮森林火災延燒5日 幸無擴大之虞

最新更新：2020/04/03 16:51

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮林管處玉里事業區第32林班地3月30日發生森林火災，地處高海拔，空勤直升機多次出動因天候不佳折返，昨天成功空投物資；地面部隊跋涉挺進火場滅火，幸無擴大之虞。

林務局花蓮林區管理處表示，玉里事業區第32林班地，也就是玉山國家公園南三段太平溪營地、看天池附近發生森林火災，5天內已協調空勤總隊出動12架次協助灑水；地面陸續派出共44名森林護管員及運補人員上山滅火。

森林護管員經過4天跋涉挺進火場，立即執行滅火作業，目前沙武巒山西方約6公里處林地仍有幾處地下火悶燒冒煙，無明顯火苗且無擴大之虞，初估火場受波及範圍約3.48公頃，實際受害情形及原因尚待後續調查。

花蓮林管處表示，受災區多為針葉林，樹種以二葉松、箭竹林及高山杜鵑為主，依火場護管員回報現場濕度大，其餘幾處地下火，空中灑水效果有限，需靠地面人力殘火處理，林管處會調整運補人力，早日撲滅火災。

林管處呼籲，撲滅殘火任務持續進行中，為協助滅火工作及安全考量，瑞穗林道10K處從30日起由萬榮工作站及保七總隊第九大隊負責實施人車管制通行，請民眾及山友多加留意，將視滅火情形另行公告恢復通行日期。（編輯：謝雅竹）1090403

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