情侶檢疫期疑燒炭輕生 檢體送法醫研究所檢驗

（中央社記者邱俊欽桃園4日電）桃園市桃園區吳姓男子與邱姓女子3月底從日本返台，但在配合居家檢疫14天內被發現疑似燒炭輕生，檢察官今天完成相驗，並將檢體送請法醫研究所檢驗，以釐清死因。

桃園地檢署下午發布訊息指出，桃園市45歲吳姓男子與40歲邱姓女子，昨天晚間由桃園分局轄區派出所員警發現兩人已陳屍在桃園住處，中午前完成相驗。

檢方表示，依「法醫相驗解剖通報及處理流程」，經法醫採集兩名死者鼻腔檢體，立即送交法醫研究所協助將檢體送驗，須等待檢驗結果，再循相關程序妥速處理，以降低風險，並兼顧家屬權益，避免疫情擴散。

檢方表示，兩人於3月31日自日本返國，須居家檢疫14日，然而區公所人員聯繫未果，經通知轄區派出所員警前往查看，發現兩人已陳屍床上，房間內並留有已燃燒過木炭盆兩個。

檢方說，鑑於兩名死者剛從日本返國，且尚在居家檢疫期間，檢方為求謹慎，避免任何防疫破口，檢察官即指示法醫上午前往桃園殯儀館，先採集兩名死者鼻腔檢體，並即送法醫研究所協助將檢體送驗，待檢驗結果，再循相關程序妥速處理。

檢方說，由於目前屬於全民防疫期間，為落實執行「法醫相驗採樣通報及處理流程」，不讓任何破口產生，與衛生主管機關合作完成相關通報及採樣程序，兼顧防疫必要及家屬需求，共同防止嚴重特殊傳染性肺炎疫情蔓延。

桃園警方表示，吳男、邱女2人租屋在桃園區春日路一處大樓公寓內，警方日前發現無法用電話聯絡上2人，在前往租屋處詢問時，發現2人陳屍於房內，手機放在客廳，無他殺跡象。（編輯：張銘坤）1090404

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