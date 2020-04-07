男子國民黨後壁區黨部放炸彈 南檢起訴

（中央社記者張榮祥台南7日電）48歲男子吳富鋐因不滿政局及時事，去年12月12日清晨在中國國民黨台南市後壁區黨部置放炸彈，卻引爆未果，隔天在高雄中彈落網，台南地檢署偵結起訴，昨天移審台南地方法院。

南檢今天宣布，吳男犯下中國國民黨台南市後壁區黨部炸彈案，3月27日偵結，以偽造特種文書、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾、妨害公務等罪嫌起訴，昨天移審台南地院，地院裁定羈押。

南檢發布新聞稿指出，吳男經由網路資訊自行習得以丙酮、雙氧水（過氧化氫）、硫酸或鹽酸，在低溫下混合、攪拌後製作TATP炸彈（俗稱撒旦之母）的技能，分別於民國107年8月6日、108年7月6日及同年11月23日，以假名在網路訂購遙控器、聚丁烯樹脂等物品。

吳男再偽造「國防部軍事情報局」證件，向高雄24歲賀姓男子佯稱自己是軍情局人員，承諾每月給付5萬元，吸收賀男代為承租製作爆裂物場所、代收包裹、代為承租車輛及訂購爆裂物原料等工作。

吳、賀2人於去年11月4日，共同混合丙酮、雙氧水及含氯離子的不明強酸等化學物品製作TATP炸彈時，調配比例有誤，造成氣爆噴濺，吳男因未依約給付工作薪資，且賀男被化學物品噴濺灼傷眼睛，雙方拆夥。

吳男去年12月8日及9日又購買爆裂物原料製作TATP炸彈，12月12日清晨5時3分駕車至台南市，停車後徒步前往國民黨後壁區黨部置放炸彈，再以遙控器引爆未果。

警方查出吳男藏身在高雄市苓雅區，12月13日晚間趕往埋伏，吳男查覺有異，反鎖大門和警方對峙，並揚言房間內有炸彈，要求警方退離現場，再從窗戶向警方丟擲裝有TATP炸彈的寶特瓶，但未爆炸。

警方唯恐吳男引爆房間炸彈，造成重大傷亡，決定攻堅，吳男不為所動，爬行到房間外走道，左手持炸彈遙控器，右手持槍抵住頭部，揚言和警方同歸於盡，但吳男仍中彈落網，身受重傷，送醫急救，直到今年2月7日才傷癒出院，南檢聲押獲准。（編輯：黃世雅）1090407