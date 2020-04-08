拒檢疫台商恐嚇小黃司機及警察 雄檢起訴

（中央社記者陳朝福高雄8日電）盧姓台商自武漢肺炎流行區域中國地區搭機返台，為應居家檢疫對象，企圖從高雄國際機場搭機出境時遭攔截，並恐嚇防疫計程車司機與員警，高雄地檢署依妨害公務等罪嫌起訴。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續，盧姓台商3月9日自中國地區搭機由桃園國際機場入境，為應居家檢疫對象，卻又違反居家檢疫相關規定，多次出入公眾場所、輾轉搭乘計程車及高鐵等大眾交通運輸工具南下，企圖從高雄國際機場搭機出境遭攔截，被台北市開罰新台幣100萬元。

高雄地檢署今天表示，高市府衛生局獲報指派2名人員依法對盧姓台商執行強制集中檢疫，同時委由高市小港警分局員警協助執行，搭乘防疫計程車準備送往集中檢疫所。

盧姓台商於搭乘防疫計程車期間，除了掀扯車內阻隔前後座以防飛沫傳染所裝設的透明隔簾，又手持隨身攜帶木扇穿越透明隔簾快速靠近戴姓駕駛，致隔簾喪失完全隔離功能，迫使戴姓駕駛將車輛減速停靠路肩，員警見狀也停靠路肩查看，盧姓台商分別恐嚇及推擠戴姓駕駛和員警「看我怎麼破壞這台車」、「我要抓你們同歸於盡」等。最後，員警對盧姓台商施予保護管束及上銬，改由警車載送至集中檢疫所。

高雄地檢署偵結，依妨害公務、恐嚇、毀損等罪嫌起訴。（編輯：謝雅竹）1090408