中古車行買空賣空詐近600萬 主嫌等10人遭起訴

蔣姓男子等10人在雲林縣設置中古車行，以買空賣空方式行騙，雲林地檢署8日偵查終結，依法起訴蔣男等10人，並建請法院令強制工作3年。（警方提供） 中央社記者姜宜菁傳真 109年4月8日

（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）男子蔣元偉107年在雲林縣設置中古車行，以買空賣空方式騙取消費者錢財，逾17人受害、金額超過580萬，雲林地檢署今天偵查終結，起訴蔣男等10人，並建請法院令強制工作3年。

22歲蔣元偉在雲林縣虎尾鎮成立中古車行，招牌上標榜全台最大規模批發商，有5大系統保固和7大車況保證，為取信於消費者，還製造假的成交公告。

雲林縣虎尾警分局偵查隊長李志文今天接受媒體訪問時說，蔣男等10人誘騙民眾買車，須繳納新台幣3萬元的保證金，當民眾簽立委託代理購車契約書，即可代為投標，若未得標會將保證金全額退費等，使民眾陷於錯誤而付款。

李志文指出，蔣男等人買空賣空行騙，有被害人發現受騙，請地方人士到車行協商退費事宜，蔣男竟吆喝其他人限制被害人的自由。

雲林地檢署檢察官朱啟仁調查，以蔣元偉為首的詐騙集團從107年6月至108年5月間，至少有17名被害人受騙，金額分別為3萬元至126萬8300元不等，總詐騙金額為580萬多元。

朱啟仁認為，蔣男等10人正值青壯，竟不思循正當途徑獲取財物，所為加重詐欺等犯行，破壞社會人際彼此間互信基礎，並造成被害人財產損失，建請法院依組織犯罪防制條例規定，宣告應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年。

雲林地檢署呼籲民眾「低價販售，藏有風險」，中古車買賣時，宜詳細檢查、測試實體車輛，以降低受騙風險，確保自己的財產安全。（編輯：謝雅竹）1090408