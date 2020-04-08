新北市議員忠仁．達祿斯涉代行賄 中檢起訴

（中央社記者趙麗妍台中8日電）第10屆平地原住民立委候選人黃仁的配偶王春梅，涉嫌委託新北市平地原住民市議員忠仁．達祿斯向選民行賄，台中地檢署今天依違反公職人員選罷法的預備交付賄賂、投票受賄等罪，起訴2人。

忠仁．達祿斯今天下午接受中央社記者採訪時，不願對此案表示意見，但他說，已委請律師了，希望司法能還他清白。

起訴書指出，王春梅為黃仁配偶，選舉期間擔任黃仁平地原住民立委候選人競選總部的負責人，聯繫其他縣市服務處的選舉事務。忠仁．達祿斯為現任新北市議員，國民黨都會區平地原住民總會長兼黃仁新北市競選總部負責人。

去年底，王春梅見黃仁選情告急，遂和忠仁．達祿斯協議，向忠仁．達祿斯及其他選民買票，她先後交付新台幣20萬給忠仁．達祿斯，而忠仁．達祿斯疑將賄款私吞花用完後，又讓不知情的的助理捏造名冊交給王春梅，王春梅將名冊存在競選總部電腦中。

台中地檢署檢察官張聖傳1月10日指揮台中市調處、新北市調處、台中市第六警分局等近百名人力，持搜索票前往台中市競選總部、住所、部分樁腳及選民的居所搜索。

在競選總部查扣自製選舉人名冊，匯款紀錄、手機對話紀錄、電腦檔案等相關事證。並約詢王春梅、忠仁．達祿斯，以及幕僚和查扣名冊上的選民等40人。

檢方在新北、台中兩地同步漏夜偵訊，認為王春梅及忠仁．達祿斯2人罪嫌重大，11日分別准予以新台幣60萬元及30萬元交保。

忠仁．達祿斯是阿美族，曾是台東縣卑南國中青少棒隊員，私立輔仁大學體育學系畢業及醒吾科技大學觀光休閒研究所碩士，曾任中華民國壘球國家教練及國家級教育部第1屆棒球專任教練，新北市西式划船主任委員，曾當選台北縣第16屆議員及新北市第1屆議員，現任新北市第3屆議員。（編輯：謝雅竹）1090408