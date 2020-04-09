法官父關說子肇逃逆轉無罪 檢求翻案獲准再審

（中央社記者蕭博文台北9日電）前最高法院法官蕭仰歸為被控肇逃的兒子關說法官，使兒子二審逆轉無罪確定。高檢署認為，參與原判決的法官因該案違法失職已受懲戒，聲請再審獲准，最高法院日前駁回蕭子抗告。

全案發生於民國97年間，蕭仰歸之子蕭賢綸99年2月22日獲判無罪確定。依為受判決人不利益聲請再審的期間規定，本案聲請再審期限到今年2月21日，高檢署趕在去年底聲請再審，已距無罪確定日將近10年。

蕭賢綸97年10月間撞傷1名機車騎士，導致騎士右後視鏡被撞壞，但蕭賢綸未停車就離去。檢方依肇事逃逸罪起訴，基隆地方法院判決蕭賢綸有期徒刑6個月，緩刑2年。

蕭賢綸提起上訴，二審由台灣高等法院審理。受命法官高玉舜認為一審判決沒錯，但審判長高明哲因與蕭仰歸是多年好友，主張蕭賢綸無罪。合議庭最後判決無罪，因檢察官未上訴，無罪確定。

監察院事後彈劾蕭仰歸、時任高院審判長高明哲，公務員懲戒委員會100年間議決，蕭仰歸休職6個月、高明哲降2級改敘，2人都轉任律師。

台灣高等檢察署認為，高明哲被認定接受蕭仰歸關說，而經公懲會議決降2級改敘，已符合刑事訴訟法規定的「參與原判決之法官因該案件違法失職已受懲戒處分」得聲請再審要件，向高院聲請再審。

高院認為，本案審判長高明哲接受蕭仰歸關說，又幫忙關說另一名合議庭法官，以該無罪判決在不同意見1比1情況下，高明哲顯有關鍵決定權，且心證已被卷證以外的不當關說污染，足以影響無罪確定判決結果，去年底裁定開始再審。

蕭賢綸不服提起抗告，主張高檢署應證明高明哲違法失職情節，已足以影響原確定判決結果，並質疑高檢署當初為何未提起上訴。

最高法院認為，該案是以2（高明哲、林洲富）比1（高玉舜）評議結果，改判蕭賢綸無罪，高明哲的意見足以決定蕭賢綸有罪或無罪的結果，高院裁定並無不當，2月間駁回蕭賢綸抗告。（編輯：張銘坤）1090409